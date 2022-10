Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajda; muhtarlık müessesesinin mahalle ve köylerde devletin temsilcisi, milletin üzüntüsünde, sevincinde en yakın paydaşı ve demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin devletimizin uç beyi olarak milletimizin gözü kulağı konumunda olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır” dedi.

Devletin vatandaşına ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarların halkın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilciler olduğunu vurgulayan Başkan Akman, Tuşba ilçesinin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarların rehberliğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Başkan Akman, “Halen mevcut yönetim sistemimiz içerisinde muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızın sosyal-kültürel hayatıyla yakından ilgilenmektedirler” ifadelerini kullandı.

Devlet ile vatandaş bütünleşmesini sağlayan muhtarların bu önemli görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirdiğini de kaydeden Başkan Akman, “Tuşba ilçemizdeki çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.