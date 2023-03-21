Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi yaparak, kültürel değerleri bugünlere taşıyan en kıymetli varlıklar olduklarını söyledi.

18-24 Mart ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, hayatın her insan için farklı anlamlar taşıyan çeşitli dönemleri olduğunu ve yaşlılığın da hayatın çok özel bir dönemi olduğunu söyledi. Başkan Akman, toplumun tarihi birikimini günümüze yansıtan, milli kültür ve medeniyet değerlerinin yarınlara ulaşmasına vesile olan yaşlıların, aile ve toplumsal hayatının en kıymetli hazineleri olduğunu anlattı. Başkan Akman, “Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı etmiş, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır” dedi.

Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi göstermeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olmasının mümkün olmadığının altını çizen Başkan Akman, “Ne mutlu ki, bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla yük olarak görmüyor, aksine onların varlıklarından mutluluk duyuyoruz. Büyüklerimize hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe sahibiz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık görevimizdir. Büyüklerimize hayatı kolaylaştırmalı ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Bir gün herkesin yaşlanacağını söyleyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin ‘Yaşlılar Haftası’nı tebrik ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz” şeklinde konuştu.