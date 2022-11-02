Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Yazar-Şair Hayati İnanç, ALS hastası olan Mustafa Çelik’i evinde ziyaret etti.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Yazar-Şair Hayati İnanç, ALS hastası olan Mustafa Çelik’i evinde ziyaret etti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde düzenledikleri söyleşi için Van’a davet ettiği Yazar-Şair Hayati İnanç ile birlikte yaklaşık 14 yıl önce ALS hastalığına yakalanan ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Çelik’i evinde ziyaret etti.

Tuşba Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Can Veren Pervaneler’ konulu söyleşiye davetli olduğu halde rahatsızlığından dolayı katılamayan Çelik’i davetliler arasında göremeyen Başkan Akman, söyleşinin akabinde Yazar-Şair İnanç ile birlikte Selimbey Mahallesi’ndeki evine gitti. Aile fertlerinin desteği ile alfabe sıralama, cümle türetme, sayı sayma ve dudak okuma yöntemleriyle Çelik ile bir süre sohbet eden Başkan Akman ve Yazar-Şair Hayati İnanç, sağlığı hakkında da bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik ise kendisini ziyarete gelen Başkan Akman ve Yazar-Şair İnanç’a aynı yöntemle kurduğu cümlelerle teşekkür etti. Yazar-Şair İnanç’ın ‘Anlat’ şeklindeki sorusuna karşılık Çelik, ‘Sözün üstadı sensin. Bugün sen anlat biz dinleyelim’ şeklinde karşılık vermesi üzerine Yazar-Şair İnanç, Divan Edebiyatının önemli şairlerinden birkaç beyit okudu. Başkan Akman ve Yazar-Şair İnanç, Mustafa Çelik ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra evden ayrıldılar.