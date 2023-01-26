Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kandillerin toplum hayatında çok büyük bir önemi ve vazgeçilmez yeri olduğunu söyledi.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kandillerin toplum hayatında çok büyük bir önemi ve vazgeçilmez yeri olduğunu söyledi.

Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, manevi hayatta ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha ulaşmanın gönül huzurunu yaşadıklarını belirtti. Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların habercisi olan Regaip Kandili’nin Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gece olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Unutmamalıyız ki bu aylarda; rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır” dedi.

Bu özel gün ve gecelerde yapılan duaların kabul olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek; sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlenmesi için bol bol dua edelim. Komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve aile bağları gibi toplumumuz için çok önem arz eden birliktelik duygularımızın artmasına çaba gösterelim” ifadelerini kullandı.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olması temennisinde de bulunan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Tuşbalı hemşehrilerim olmak üzere İslam aleminin idrak edeceği Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, tüm insanlığa sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.