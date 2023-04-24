Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan Bayramı sonrası ilk iş gününde meclis üyeleri ve mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Belediye Meclis Salonu’nda sabah saatlerinde düzenlenen bayramlaşma programına belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile personeller katıldı. Personelin bayramını tebrik eden Başkan Akman, birlik ve beraberlik mesaj verdi. Belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Akman, bugün itibariyle iş sezonunu da açtıklarını vurguladı. Bölgedeki iklim şartlarından dolayı iş sezonunun kısa sürdüğünü vurgulayan Başkan Akman, bu sezon bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Başkan Akman, “Arkadaşlar, bu yıl yoğun bir iş sezonu yürüteceğiz. Zaten bölgede yaşanan mevsim dolayısıyla ancak 5 ay gibi kısa bir süre iş yapabiliyoruz. Bunu da verimli bir şekilde değerlendirerek dolu dolu geçirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Akman, yaptığı kısa konuşmasının ardından personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Görevliler tarafından katılımcılara kolonya ve şeker ikramında bulunuldu.