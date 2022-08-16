Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yoğun geçen çalışmaları arasında ilçedeki esnaf ve STK temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yoğun geçen çalışmaları arasında ilçedeki esnaf ve STK temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Akkaya bu çerçevede Akşehir’in en önemli noktalarından biri olan Sanayi Sitesi’nde esnaf ve zanaatkarlar ile bir araya geldi. Akşehir Madeni İşler ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Dolmacı, Akşehir Belediyesi birim müdürleri, teknik personel, meclis üyeleri ve Akşehir KOSKİ yetkililerinin de yer aldığı buluşmaya sanayi esnafı da yoğun bir ilgi gösterdi.

Akşehir Madeni İşler ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Dolmacı yaptığı konuşmada Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek “Belediyemiz ile esnafımız arasında küçük bir istişare toplantısı yapmayı düşündük. Sağ olsun Belediye Başkanımızda bizleri kırmadı. Başkanımıza sormak istediklerinizi istişare ederek sorabilirsiniz” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da esnaflarla bir araya gelerek yaptıkları istişarelerin öneminde dikkat çekerek “Çünkü hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bu sanayide çalışıyoruz, bu sanayide çekiç sallıyoruz. Onun için bu tür buluşmaları önemsiyoruz” dedi.

Akşehir’de en önemli konusunun yol konusu olduğunu belirten Başkan Akkaya; sanayide de birkaç bölgede yolla ilgili sıkıntının olduğunu söyleyip, “Daha önce bir asfalt çalışması yaptık, sizleri büyük ölçüde rahatlattık. Uzun yıllardır böyle bir çalışma olmamıştı. Şehir genelinde de yolla ilgili sıkıntılarımız var. 2016 yılından beri çok yoğun bir şekilde alt yapı çalışması sürüyor. Doğalgaz çalışmaları, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, belli bölgelerde elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınma çalışmaları, fiber optik internet hattı çalışmaları nedeniyle yollar sürekli kazılıp bozuldu. Bu çalışmalar bizlerin ve çocuklarımızın daha rahat yaşaması için yapılan çalışmalar. Bu hizmetlerin tabi ki bir de zahmeti oldu ve yollarımız bozuldu. Bizde bu bozulan yollarda yama ve tamirle yetindik, tamamen ele alamadık çünkü tekrar bozulacaktı. İçme suyu hattının yenilenmesi için tekrar yollar kazılacak ve bozulacaktı. İçme suyu hattımızın yenilenmesi için 8 Eylül 2022 tarihinde ihale yapılacak, bunu da buradan duyurmuş olalım. Avrupa Birliğinden yüzde yüz hibe olduğu için yıllardır bu çalışmayı bekliyorduk. İhalenin yapılmasının ardından çalışmalar başlayacak. Önce şehir içinden başlayacak çalışmalarda o granit taşların olduğu bölgelerde çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz o bölgede sıcak asfalt kaplamasına başlayacağız” dedi.

Başıboş köpeklerin ve hayvanların barındırılması için başlatılan hayvan barınağı inşaatı çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Başkan Akkaya bu çalışmanın yaklaşık 20 milyon liralık bir çalışma olduğuna değindi.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından sanayi esnafının istek ve taleplerini dinleyerek onların sorularını yanıtladı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.