Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinliklerini değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinliklerini değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, Akşehir’deki yerel gazete ve radyoların temsilcileri ile ulusal haber ajanslarının Akşehir temsilcileri katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen 24 Ağustos Onur Günü Akşehir’den Zafere100. Yıl Etkinliklerinin coşkulu törenlerle kutlandığını belirten Başkan Akkaya, etkinliklerin 20 fazla ulusal televizyon kanalında yayınlandığını söyledi.

"100. yılın şanına yakışır bir program hazırladık"

Başkan Akkaya, “Akşehirimiz muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Biz de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. 100. Yıl Onur Günü etkinliğimiz hafızalara kazınacak demiştik, nitekim öyle de oldu çok şükür. Bildiğiniz gibi güzel ilçemiz Akşehir’de, 24 Ağustos Onur Günü’nü her yıl bambaşka bir coşkuyla karşılıyoruz. Fakat bu yıl bizim için anlamı çok daha büyük oldu. Zira tam 100 yıl önce takvimler, 24 Ağustos’u gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler Akşehir’den zafere yürüdüler. Bu kutlu yürüyüş, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandı. İşte bu büyük zaferin üstünden tam 100 yıl geçti. Biz de 100. yılın şanına yakışır bir program hazırladık. ‘Onur Günü’ etkinliklerimiz için aylar öncesi hazırlıklarımıza başladık. En ince ayrıntılarına kadar düşündük. Deyim yerindeyse elimizi taşın altına koyduk. Bu çerçevede 100. yıl etkinliklerimiz 23 Ağustos’ta U12 turnuvalarıyla başladı ve akabinde 24 Ağustos’ta Bakanımız Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların Akşehirimize teşrifleri ile devam etti. Adeta tarih yeniden canlandı nasıl ki 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kuvvet komutanları Akşehir’e Büyük Zafer için geldilerse o gün de askeri erkan buradaydı. Biz de tarihi bir ana şahitlik etmiş olduk. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, askeri erkan, değerli protokol ve hemşehrilemizin katılımıyla resmi törenimiz başladı. Onur Günümüzde Akşehir, kutlamaların merkezi oldu. Herkes Akşehir’deydi. Ankara ve Konya’dan gelen il yöneticileri, askeri ve sivil protokol, gazeteciler, ulusal ve yerel basından gelen basın çalışanları, vatandaşlar, çoluk çocuk herkes Cumhuriyet Meydanı’mızdaki törendeydi" dedi.

"Onur Günü coşkusunu doyasıya yaşadık"

Akşehir Onur Günü’nde konuşan Bakanımız Hulusi Akar’ın dünyaya verdiği mesajın net olduğunu ifade eden Akkaya, resmi törenden sonra 100 yıl önce; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kuvvet komutanlarının, nasıl ki Batı Cephesi Karargahı Müzesi’ne yürüdülerse kendilerinin de temsili bir yürüyüş gerçekleştirdiğini söyledi. 28 Temmuz 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanın kurtuluşu için tarihi bir maç düzenlediğini ve bu futbol maçında Büyük Taarruzun planını gizli bir şekilde kurmaylarıyla paylaştığını aktaran Akkaya, bu noktada kendilerinin de Büyük Zaferin 100. yılı çerçevesinde tarihi bir maç organize ederek geçmişi yad ettiklerini dile getirdi. Başkan Akkaya, 24 Ağustos Onur Günü Akşehir’den Zafere 100. Yıl Etkinlikleri akşam düzenlenen fener alayı ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun konseri ile son bulduğunu ifade etti.

Başkan Akkaya değerlendirmesinde, "Ordumuzun zafere uğurlandığı günde, Onur Günü coşkumuzu doyasıya yaşadık. 24 Ağustos’un bizim için anlamı her zaman çok büyük fakat 100. Yıl münasebetiyle böyle güzel bir organizasyonla ses getirmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. O gün deyim yerindeyse herkesin kalbi Akşehir’de attı. Hem tarihi bir güne şahitlik ettik hem de tarihi bir buluşma gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki yıllarda aynı coşku ve heyecanla böyle kutlamalar gerçekleştiririz" ifadelerine yer verdi.

Programın hazırlanmasında çok emek olduğunu belirten Başkan Akkaya, "Başta Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Bey ve Kuvvet Komutanlarımız olmak üzere; Milli Savunma Bakanlığımız, Konya Valiliğimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve tüm paydaşlarımızın emeğine, eline yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey’e, hemşehrimiz Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey’e, Akşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürümüz ve ekibi ile özel kalem müdürümüz başta olmak üzere tüm Akşehir Belediyesi çalışanlarına ve bizi asla yalnız bırakmayan kıymetli Akşehir halkına, Akşehir basınımıza ve emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun” dedi.