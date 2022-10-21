Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karabulut Mahallesi Muhtarı Muzaffer Karakoyun, muhtarlığın önemine dikkat çekerek, muhtarlığın halka hizmet zincirinin olmazsa olmaz halkası olduğunu söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, muhtarlık müessesesinin önemli bir müessese olduğuna dikkat çekerek, “Yerel yönetimin ilk basamağı, devlet hizmetlerinin verildiği ilk basamaktır. Halkımızın devlet hizmetleriyle buluştuğu, devleti temsil anlamındaki ilk kurumsal yapı muhtarlıktır. Bizde yaklaşık sekiz buçuk yıldır Akşehir Belediyesi olarak Akşehir’e hizmet noktasında bütün merkez mahallelerimiz ve yeni mahalle olan geçmişte köy ve kasaba olan mahallelerimize siz muhtarlarımızla birlikte uyumlu bir çalışmayla en güzel hizmetleri imkanlarımız dahilinde vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda bizlerin gözü, kulağı oluyorsunuz. Her yapılan güzel hizmette sizlerin de büyük bir emeği ve katkısı var. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya, konuşmasında yapılan hizmetlerden kısa bilgilendirmeler yaparak, önümüzdeki günlerde yapılacak Nasreddin Hoca Anma Günleri programı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Doğanhisar Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili İslam Timur, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü tebrik ederek, “Hayırlarla yad edileceğiniz, hayırla anılacağınız mahallelerinizde güzel eserler bırakırsınız inşallah” dedi.

İstişare ve değerlendirme toplantısına; Doğanhisar Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili İslam Timur, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP Akşehir İlçe Başkan Vekili Murat Yıldız, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Birim Müdürleri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri Akşehir Şube Müdürleri ile Akşehir Mahalle Muhtarları katıldı.Konuşmaların ardından muhtarlar mahallelerindeki yapılacak konularla ilgili Başkan Akkaya’ya taleplerini iletti. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.