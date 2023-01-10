Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Akşehir’deki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Akşehir’deki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda yapılan programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın yanı sıra; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, yerel gazete çalışanları, ulusal ajans ve televizyon temsilcileri, Akşehir’de yayın yapan yerel radyo temsilcileri katıldı.

Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, özellikle sahada koşturan basın mensuplarının fedakar bir şekilde çalıştığını belirterek, “Yaptığınız haberlerle tüm kurumlara yol gösterici olma, daha güzelleri yakalama, daha güzel hizmet etme, eksiklikleri, görme gibi konularda görev addediyorsunuz. Bunun için sizleri kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Hepinize görevlerinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla böyle nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Akkaya, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.