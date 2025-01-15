Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlediği projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Çetin Akın, “Kısa bir süre sonra kentimiz modern bir spor kompleksi ile kültür sanat merkezine kavuşacak” dedi.

Kente değer katan önemli projeleri hayata geçirmek için tüm birimleriyle gece gündüz çalışan Turgutlu Belediyesi, proje ve yatırımlarına devam ediyor. Söz konusu çalışmalar doğrultusunda göreve geldiği günden itibaren Turgutlu’da vizyon projelere imza atan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eş zamanlı olarak devam eden Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ile Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanlarında incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın’a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcısı, Evren Erbaş Ser eşlik etti.

“Kentimiz için üretmeye devam ediyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yapımında sona gelinen Selvilitepe Spor Salonu ve Yüzme Havuzu ile Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezimiz inşaat çalışmalarını Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte inceledik. Kısa bir süre sonra kentimiz modern bir spor kompleksi ile kültür sanat merkezine kavuşacak. Kentimiz için üretmeye devam ediyoruz” dedi.