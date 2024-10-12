Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin en köklü eğitim kurumlarından olan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (SYAL)’in 40. kuruluş yıldönümü programına katıldı. Yırcalı ailesinin şehrin eğitim hayatına kattıkları değerden bahseden Başkan Akın, Balıkesirli sanatçı İlker Ayrık’ın da destekleriyle Balıkesir’e şehir tiyatrosu kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (SYAL) kuruluşunun 40. yılını kortej yürüyüşü ve ardından okul konferans salonunda gerçekleşen programla kutladı. Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İş İnsanı Rona Yırcalı ve Yırcalı ailesi, Okul Müdürü Ali Duran, okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri, SYAL Mezunlar Derneği yönetim kurulu ve dernek üyeleri, öğretmenler, mezunlar ve öğrenciler katılım sağladı. Başkan Akın, salona girişte büyük alkış aldı. Programın sunuculuğunu Balıkesirli ünlü oyuncu İlker Ayrık yaptı. Balıkesir’in tanınmış isimlerinden iş insanı Rona Yırcalı okulun tarihçesiyle ilgili bilgi vererek, köklü eğitim kurumunun yetiştirdiği öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Balıkesir’e Şehir Tİyatrosu geliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ünlü sanatçı İlker Ayrık ile Balıkesir Şehir Tiyatrosu ile ilgili görüşme gerçekleştirdiğini belirterek “Balıkesir değişiyor, dönüşüyor. Telefon açtım ve dedim ki; Balıkesir’de bir şehir tiyatrosuna ihtiyacımız var. ’Elini taşın altına koyar mısın?’ dedim. ’Tamam’ dedi. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” sözleriyle şehre yakın zamanda bir şehir tiyatrosu kazandırma çalışmasında olduklarını söyledi.

Hayatlarını eğitime adadılar

Balıkesir’in eğitim hayatında Yırcalı ailesinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Akın “40 yılı değil, hayatlarını eğitime adayan Yırcalı ailesine teşekkür ediyoruz. Benim de babamdan, dedemden hep bildiğim, duyduğum ailelerdendir. Hakikaten iyi ki varlar. Gençlere örnek oluyorlar. 40 yıl, hakikaten zor bir yol. 40 yıl içerisinde binlerce mezun verip eğitime dertlenmiş, evlatları ve Balıkesirlileri bir arada tutup onların başarılı noktalara gelmesi için elini taşın altına koymuş bir aile. Hakikaten hepimizin onuru, gururu. Bu önemli günde ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz değerli annemiz Müşerref Yırcalı’ya Allah’tan rahmet, tüm Yırcalı ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

İmkanlarımızı seferber ettik

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nin diğer okullara da örnek olan bir okul noktasına geldiğini ifade eden Başkan Akın, “Burada emekler çok. Başta Rona Bey, öğretmenler, siz öğrenciler, okul yönetimi ayrı ayrı muhteşem. Buradaki SYAL ruhu, Balıkesir ruhu ve Kuvayi Milliye ruhu Çünkü hepimiz birer Kuvayi Milliyeciyiz. Milli birlik ve beraberlik bizim için her şeyin ötesindedir. Onun için bizim anlayışımızda partizanlık, ayrımcılık yoktur. Ne vardır? Milli birlik ve beraberlik. O milli birlik ve beraberlik de işte bu tür anlayışı devam ettiriyor. Gençlerimiz güçleniyor. Gençlerimiz güçlendikçe Balıkesir’imiz çok daha önemli bir noktaya gidiyor. Gençlerimizin Balıkesir’den gitmediği, profesyonelleşerek bu kente katkı sundukları bir geleceği hayal ediyoruz. Bunun için de hem iş dünyası hem de bizler el ele vererek tüm imkânlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz” diye konuştu.

Balıkesir’e hep beraber imza atalım

Konuşmasının sonunda SYAL mezunlarına çağrıda bulunan Akın “Değerli kardeşler, hatta buradan mezun olup diğer illere, hatta başka ülkelere giden başarılı yöneticiler var. Başarılı bilim insanları, başarılı iş insanları var. Ben bu kardeşlerimizi, ‘Ben şehrim için ne yapabilirim?’ diyen bütün mezunlarımızı Balıkesir’e hizmet etmeye davet ediyorum” dedi. Konu hakkında SYAL Mezunları Derneği Başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşan Akın, “Orada kendileriyle görüştük. Dedik ki, biz Balıkesir’imizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. Buna katkı sunmak isteyen kim varsa başımızın üzerinde yeri var. Bu konuda anlaştık, görüştük ve SYAL Mezunları Derneği ile birlikte çalışmalar yapacağız. SYAL mezunlarıyla hep beraber olalım, Balıkesir’e hep beraber imza atalım" dedi.