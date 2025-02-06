Balıkesir’de depreme dayanıklı binaları belediye ve vatandaşın el ele vererek birlikte inşa edeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, " Binaları inşa ederken vatandaşımızı müteahhitle karşı karşıya getirmeyeceğiz. Burada biz aracı olacağız ve vatandaşımızın her türlü haklarının da teminatı olacağız." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan vatandaşların en hızlı şekilde kurtarılması ve yaraların sarılması için deprem bölgesinde görev alan 1025 personelli teşekkür beratıyla ödüllendirdi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın katılımıyla gerçekleşen sertifika törenine katılım oldukça yoğundu. Deprem konusunda önlem almak için ulusal bir seferberlik yapılması gerektiğinin önemine dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, deprem için toplanan vergilerin amacına uygun kullanılması gerektiğini söyledi. Göreve gelir gelmez Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesini kurduklarının bilgisini paylaşan Akın, "450 bin binanın sadece 70 bininde ruhsat bilgileri var. Çürük bina stokumuzu hızlıca tespit edip yenilemek için çalışmaları hızlandırdık. Bandırma, Erdek, Manyas, Gönen, Karesi, Altıeylül, Edremit, Burhaniye olmak üzere 8 ilçemizde hızlı taramalar için süreci başlattık." dedi.

Gurur duyuyorum

Deprem bölgesinde canını dişine takarak fedakârca çalışan kahraman Kuvayı Milliyecilerle bir arada olmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Arama kurtarma ekiplerimiz, bütün ekiplerimiz, çalışma arkadaşlarım hakikaten çok büyük çalışmalar yaptı. Oraya gittiğimde de geçen yıl şahit olmuştum. Sizlerle birlikte çalışmaktan da gurur duyuyorum." dedi.

Ulusal seferberlik şart

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat Depreminde 182 iş makinesi ve teknik araç, 434 sosyal yardım aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Akın, sahada toplam 1025 personelin gönüllü olarak yer aldığını söyledi. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu Balıkesir’inde bu anlamda riskli iller arasında yer aldığını söyleyen Akın, "Bu konuyla ilgili olarak uzmanlaşmış ve yol haritasını tam olması gerektiği gibi çizen bir sisteme ihtiyacımız var. Böyle büyük acılar yaşamamak için, her depremden sonra keşke dememek için ulusal bir seferberlik ilan edilmesi lazım. Kentleri dirençli, dayanıklı kentlere dönüştürmek için yaptığımız açıklamaların arkasında durmalı, deprem için toplanan vergileri amacına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Risk sadece Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan kaynaklanmıyor. Balıkesir’de büyük depremler üretebilecek Edremit, Havran-Balıkesir, Yenice-Gönen fayları var. Havran-Balıkesir fay zonundaki son depremin üzerinden 2 bin yılın üzerinde bir zaman geçti. Bu büyük bir risk. Yer bilimciler de bunu dile getiriyor." diye konuştu.

Teminatı belediye

Göreve gelir gelmez Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesini kurduklarını ifade eden Akın, 450 bin binanın sadece 70 bininin ruhsat bilgilerinin olduğunu söyledi. Çürük bina stoğunu hızlıca tespit ederek yenileme çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Akın, "Bandırma, Erdek, Manyas, Gönen, Karesi, Altıeylül, Edremit, Burhaniye olmak üzere 8 ilçemizde hızlı tarama sürecini başlattık. Adnan Menderes ve Kızpınarı mahallelerimiz sınırları içerisindeki 5,42 hektarlık alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan ettik. Bunların hepsi birer süreç. Buralarda depreme dayanıklı binaları inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Böylece binaları inşa ederken vatandaşımızı müteahhitle karşı karşıya getirmeyeceğiz. Burada biz aracı olacağız ve vatandaşımızın her türlü haklarının da teminatı olacağız." şekline konuştu.

20 ilçe mercek altında

Kesirven Bölgesinde bulunan Rezerv Yapı Alanları ile birlikte; Akıncılar Bölgesi, Avlu Karşısı, Keresteciler Sitesi gibi bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının projelendirilmesi, hak sahipliği tespiti, mevcut durum analiz çalışmalarını yaptıklarını aktaran Akın, "Teknolojik altyapıyı da hızlıca hayata geçiriyoruz. 20 ilçeyi kapsayan Zemin Bilgi Sistemi ve Jeotermal Bilgi Sistemi kurmak için de arkadaşlarım çalışma içerisinde. Envanter bilgilerinin toplanması için web tabanlı uygulamalar geliştiriliyor. Sabit Deprem Merkezi ve Gezici Deprem Simülasyon Tırı projesinin de sonuna gelmiş noktayız. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odamız ile bina performans değerlendirme sistemi için protokolümüzü de yakın zamanda hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Marmara Araştırma Merkezi ile protokol çalışmamız var. Bunun sonucunda Hareketli Sismik Alıcı Dizini kullanarak kent merkezlerindeki deprem risk haritalandırmasını çok doğru şekillerde gerçekleştireceğiz. Afet sırasında acil müdahale gücümüzü de bir taraftan geliştiriyoruz: 671 kişi olan arama kurtarma ekibimizin güçlendirilmesi için gerekli tesisatların sağlanması için aynı zamanda bu diğer arama kurtarma ekiplerinin elimizden geldiğince, belediyemizin imkanlarıyla ekipmanlarını hazır etmek için de çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Bizler emanetçiyiz

Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde bulunan bin 679 toplanma alanı, 62 adet çadır kent ve konteyner barınma alanının tüm senaryolara hazır olması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Akın, "BALTOK ile alakalı bir çalışmamız var. Bununla ilgili de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Bunları yaparken de bilimi, aklı en öne koyuyoruz. O süreçte yaparken hiçbir ayrım gözetmeden, hep birlikte hareket ediyoruz. Bizler emanetçiyiz. Sonuçta Balıkesir’imizi emanet olarak kabul ediyoruz ve emanete sahip çıkmak için de çalışıyoruz. Buradaki çalışma arkadaşlarıma da şunu söylemek istiyorum; ne iş yaparsak yapalım elimizi vicdanımıza koyacağız. Allah korkusunu unutmayacağız. Kul hakkı asla yedirmeyeceğiz" diye konuştu