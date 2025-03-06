Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve daire müdürleri Cumartesi Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve daire müdürleri, Cumartesi Pazarı’nda çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bir araya geldi. Cumartesi Pazarını ziyaret eden heyet, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği mevcut çalışmaları inceledi. Pazar yerinin daha verimli ve düzenli hale getirilmesi için çeşitli projelerin değerlendirildiği incelemede, yapılacak olan iyileştirme ve üstyapı çalışmaları konuları üzerinde de duruldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cumartesi Pazarında belediyemiz ve büyükşehir belediyemizce yapılan çalışmaları Başkan Yardımcımız Ali Rıza Kıran ve daire müdürlerimizle inceledik. Hemşehrilerimize daha sağlıklı hizmet vermek adına mesaimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.