Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Amatör Spor Haftası nedeniyle her yıl düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Mahallesi Bisiklet Yarışması’nda çocuklarla birlikte pedal çevirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Amatör Spor Haftası nedeniyle Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilciliği ve Adnan Menderes Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Bisiklet Yarışması’na katıldı. Programa Başkan Akın’ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Esra Kurşun da katıldı. Çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmaya bisikletçilerin ilgisi oldukça yüksekti. 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu önünde startın verilmesiyle yarışmacılar, Adnan Menderes Mahallesi’nin sokaklarında birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yaş gruplarına göre 9 kategoride gerçekleşen yarışmada parkuru tamamlayan ve derece alan sporculara madalya, top ve bisiklet hediye edildi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’ten aldı. Yarışmada dereceye giremeyen küçük sporculara Başkan Akın top hediye etti. Akın, yarışma esnasında da arkada kalan sporculara tezahüratlarla destek verdi.

Spor için el ele

Balıkesirli sporcuların isimlerini dünyaya duyurmak için amatör sporun desteklenmesi gerektiğini her platformda dile getiren Akın, yarışta da sporcuları yalnız bırakmadı. Yarışma öncesinde konuşma yapan Başkan Akın, sağlıklı yaşam için disiplinin önemli olduğunu belirtirken, “Devlet millet el ele hepimiz birlikte spor yapıyoruz. İnşallah daha da fazla yapacağız” dedi.