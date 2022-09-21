Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cheonan Dünya Dans Festivali’nin açılışını yapacak ve Kore Çağdaş Dans Yarışmalarını izleyecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cheonan Dünya Dans Festivali’nin açılışını yapacak ve Kore Çağdaş Dans Yarışmalarını izleyecek.

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun Genel Kurulu’na katılmak üzere Güney Kore’nin Cheonan şehrine giden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cheonan Dünya Dans Festivali’nin açılışını yapacak ve Kore Çağdaş Dans Yarışmalarını izleyecek. Yanındaki heyetle birlikte Cheonan Belediye Başkanı Park Sang Don ile görüşen Başkan Akgün Seul ve Cheonan şehirlerinde belediye ve şehircilik alanında incelemelerde bulundu.

Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu büyük beğeni topladı

Cheonan Belediyesi tarafından özel olarak davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu yaptığı muhteşem dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Kırklareli, Mardin, İzmir, Burdur, Trabzon yöresinin danslarını sergileyen Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu gösterilerine Güney Kore’nin çeşitli şehirlerinde ve festivallerinde devam edecek.