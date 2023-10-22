Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa’ya gitti.

2000 yılından beri aralıksız olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türk Milli Delegasyon Üyesi olan Başkan Akgün, Strasbourg’da bir kez daha Türkiye’yi temsil edecek.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 45’inci Genel Kurulu 24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Önemli gündem maddelerinin yer aldığı genel kurulda Kongre, Kentsel Şart III’ü görüşecek. Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 1992 yılında kabul edilmişti. Doğrudan belediyelerin imzasına açılmış olan Kentsel Şartı Türkiye’de imzalayan ilk belediye Büyükçekmece Belediyesi olacak.

“2050 Vizyon Çalışmaları doğrultusunda Kentsel Şartı hayata geçirilecek”

Türk Milli Delegasyon Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kentsel Şart III hakkında şu açıklamayı yaptı: “Kentsel Şart, kentleri, ilk defa, toplumların karşılaştığı sorunların çözümünde rol alabilecek ’ortak oyuncu’ olarak görerek Avrupa’da çığır açan bir girişimdir. Kongre 2008 yılında, yerel yönetimlerin politikalarına öncü olması amacıyla “Avrupa Kentsel Şartı II - Yeni Bir Kentlilik İçin Bildirge”sini kabul etmişti. Avrupa Kentsel Şartı’nın, yeni gelişmeler ve pandemi sonrası yaşananlar doğrultusunda güncellenmesi amacıyla, yeni bir revizyon süreci başlatılmıştı. Yenilenmiş Şartın, 45. Kongre oturumunda kabul edilmesi planlanıyor. Doğrudan belediyelerin imzasına açılan Kentsel Şartı, Türkiye’de henüz imzalayan belediye yok. Büyükçekmece Belediye Meclisi bu anlamda önemli bir karar aldı. Kentsel Şart III’ün imzalanması için belediye başkanına yetki vermişti, Büyükçekmece Belediyesi, Şartı imzalayan Türkiye’deki ilk belediye olacak. Bu gelişmeye paralel olarak, belediyemiz tarafından sürdürülen 2050 Vizyon Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Büyükçekmece Kentsel Şartı hayata geçirilecektir.”