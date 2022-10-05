Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerine giderek ziyarette bulundu.

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerine giderek ziyarette bulundu.

Her yıl ekim ayında kutlanan “Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla ilçe genelindeki büyükleri ziyaret eden Başkan Akçadurak, yaşlı vatandaşlarımızın elini öperek, hediye takdiminde bulundu.

Başkan Akçadurak’a, ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili eşlik etti.

Her zaman büyüklerden hayır dua beklediklerini söyleyen Başkan Akçadurak; “İlçemizin asırlık çınarlarını ziyaret ettik. Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür. Bizler de imkânlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bugün ziyaret ettiğimiz Himmet, Cemal Amca ve Emine Teyze nezdinde tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, hepsine sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyorum” açıklamasında bulundu.

Böylesine anlamlı bir günde hatırlanmanın kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren 94 yaşındaki Himmet Torun, 84 yaşındaki Cemal Sarman ve 81 yaşındaki Emine Başaran, Başkan Akçadurak’a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.