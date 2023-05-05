Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, üniversite için hazırlık yapan öğrencileri ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

Gediz Gençlik ve Spor Kulübü binasında üniversiteye hazırlanan gençleri ziyaret eden Başkan Akçadurak, gençlerle yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak gençlerimizin geleceklerini daha iyi inşa edebilmek için destek olmaya çalışıyoruz. Onlar için gerekli kaynakları sağlayıp çalışma ortamı hazırlamayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mesut Yörük, belediyenin hazırlamış olduğu hediyeleri gençlere takdim ettiler.