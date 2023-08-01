Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu sene 19’ncusu düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali sona erdi.

Festival haftası boyunca her gün her gün bir etkinlik gerçekleştiren Gediz Belediyesi vatandaşlardan alkış alırken, Gedizliler hafta boyunca eğlenceye doydular.

Özellikle akşam saatlerinden sonra çevre ilçelerden köylerden vatandaşların akın etmesiyle festival alanında adım atacak yer kalmazken en çok ilgiyi lunapark çekti.

Gediz Tarhana Festivaline gösterilen ilgi sonrasında Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Akçadurak mesajında, “Geleneksel Gediz Tarhana Festivalimize yoğun katılım sağlayan misafirlerimize, ilgi ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza, gece gündüz demeden çalışarak şehrimize yakışır bir organizasyon sunan belediye personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Akçadurak ayrıca, “Festivalimiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü desteği sağlayan Kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.