Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ile kahvaltıda buluştu.

Buluşmaya Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gediz İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

STK’lar ile işbirliğine çok önem verdiklerini belirten Başkan Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak ilçenin gelişmesi açısından çok çaba harcıyoruz. Gediz’in kalkınması adına sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma gerçekleştirmeliyiz. Bugüne kadar bizlere hep destek oldular. Her daim bizleri destekleyen, bizlere omuz veren sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Kahvaltı sonunda Muharrem Akçadurak STK temsilcilerinin talep ve görüşlerini dinledi.