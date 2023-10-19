Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluştu.

Mahalle ve köy muhtarları ile yaptığı kahvaltı programı sonrası muhtarların istek ve önerilerini alarak, gerçekleştireceği faaliyetler hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Halkımızla iç içe olan, vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde en yakınlarında bulunabilen yerel yöneticilerimiz şüphesiz muhtar dostlarımızdır. Gediz’i daha iyi, daha güzel bir hale getirebilmek için birlikte çalıştığımız muhtarlarımızla buluştuk. Davetimize icabetlerinden dolayı değerli muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sorunları için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum” dedi.

Ilıca Termal Tatil Köyü Restoranında düzenlenen kahvaltı programına, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis üyeleri, mahalle, belde mahalle ve köy muhtarları katıldı.