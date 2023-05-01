Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Erkan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada muhtarlar mahalleleri ile ilgili görüş ve taleplerini Başkan Akçadurak’a bildirdi.

Muhtarların mahalle halkı ile belediye arasında bir köprü olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, İlçemiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Buluşma sonunda mahalle muhtarları Başkan Akçadurak’a teşekkür ettiler.