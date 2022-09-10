Kütahya’nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Dayınlar Spor Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü ve Gediz Gücü Spor Kulübü Başkanları, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Dayınlar Spor Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü ve Gediz Gücü Spor Kulübü Başkanları, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Ziyarette, amatör spora ve gençliğe yönelik çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kulüplerimize ciddi oranda maddi ve manevi destek sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Kulüplerimizle birlikte gençlerimize en üst seviyede hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir role sahip olan kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanları da Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a spor kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Başkan Akçadurak ve Kulüp Başkanları, Rahmetli Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk anısına düzenlenen Minik Ayaklar U11 Futbol Turnuvasına katıldı.

Gediz Spor Kompleksinde düzenlenen turnuvaya; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, Rahmetli Muhittin Ertürk’ün eşi Saadet Ertürk ve Ailesi, Amatör Spor Kulüpleri Başkanları, Vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Turnuvada dereceye giren takımlar; Birinci Gediz Gençlik Spor Kulübü, İkinci Tavşanlı Spor Akademisi, Üçüncü Kütahya Yeşilay Spor Kulübü oldu.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.