Kütahya’nın Gediz ilçesinde vatandaşlara olan yakınlığı ve çalışkanlığı ile gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçe genelinde büyük takdir toplayan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, her fırsatta esnafları işyerlerinde ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Başkan Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundular.

Esnaflara işlerinde helalinden bol kazançlar dileyen Başkan Akçadurak, “Hem esnaf hem de vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Onların istek, talep ve önerilerini dinliyor, gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.