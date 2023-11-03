Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçenin yatırımlarla her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Gediz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak olan kablo firması yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Akçadurak, “Organize Sanayi Bölgemizde çok büyük yatırım gerçekleştiren firma yetkilileri ile bir araya geldik. Firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Gediz’in gelişmesi, kalkınması, vatandaşlarımızın refah seviyelerinin yükselmesi adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her alanda ilçemizi ileriye taşımak, iş imkanlarını arttırarak ekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz.Her geçen gün yeni yatırımlarla büyüyerek gelişen Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrika daha üretime başlıyor. Yeni yatırımlar ile ilçemizde iş ve istihdam konusunda önemli katkılar sağlayacak olan Kablo Fabrikasının Gediz’e hayırlı olmasını diliyor, nazik ziyaretleri için Kağan Yamakoğlu ve beraberindekilere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarete, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve Kablo firması CEO’su Kağan Yamakoğlu ve beraberindekiler katıldı.