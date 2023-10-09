Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Adnan Menderes Yaşam Parkında bulunan kütüphaneyi ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Gençlere çok önem verdiklerini ve onların emrinde olduklarını söyleyen Başkan Akçadurak, "Türkiye’nin güçlü yarınlarını gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Gençlerin belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili sorularını cevaplayıp, beklenti ve taleplerini dinleyen Başkan Akçadurak, "Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmak, belediye hizmetlerine de güç kazandırmakta. İlçemizin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine gençlerimizle sohbet ettik. Sohbetimizi çay, günümüzü gençler güzelleştirdi. Hepsi birbirinden kıymetli pırıl pırıl gençlerimizle sohbet edip tecrübelerimizi paylaştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, ülkemizi daha iyi ve refah bir geleceğe ulaştırırız" ifadelerini kullandı.