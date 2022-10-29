Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Spor Kompleksi Futbol Sahası Yenileme ve Atletizm Pisti yapım işi çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Spor Kompleksi Futbol Sahası Yenileme ve Atletizm Pisti yapım işi çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Başkan Akçadurak’a, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş ve Hüseyin Tüysüz eşlik etti.

Gediz’de gençlere ve sporculara daha modern bir alanda spor yapma imkânı sunmak için sentetik zemin değişimi, tel örgülerin modernizasyonu ve yenilenmesi, bordür sistemi ve su kanallarının yapılması, zemin kodlamasının düzenlenmesi, üç kulvar atletizm pisti yapımı, İki kulvar halk yürüyüş yolu yapılması, teknik alanların yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akçadurak, çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin’den bilgi aldı.

Ekipler tarafından hızla devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının ardından hizmete sunulması planlanıyor.