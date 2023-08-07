Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesin gerçekleştirilen Sünnet şöleninde çocukların sünnet olmasına katkıda bulunan Gediz Devlet Hastanesi Yönetimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Canberk Toy’u ziyaret etti.

Teşekkür ziyaretinde Başkan Akçadurak’a, Gediz Belediye Meclis Üyesi Sait Aydemir eşlik etti.

Hastane yönetimi ve Op. Dr. Canberk Toy’u ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “19’uncu Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinliklerinde yapılan Sünnet Şöleninde hep birlikte çok güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın ve ailelerin mutluluğuna tanık olduk. Evlatlarımızın sünnet operasyonlarına sağladığınız katkı ve desteklerden dolayı Gediz Devlet Hastanesi Yönetimine, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Canberk Toy’a ve Hastane Personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.