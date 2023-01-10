Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, gazetecilerin toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, gazetecilerin toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetimler arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, yazılı ve görsel medya önemli bir yer taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, basın mensuplarımızın üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır” dedi.

Başkan Akçadurak, “Özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede ülkemizde, bölgemizde ve ilçemizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır.İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetimler arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, en zor şartlar da bile görevini yerine getirmek için özveri ile çalışan, Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm basın emekçilerimize sağlık, mutluluk ve görevlerinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.