Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, ilçede bulunan amatör spor kulübü yöneticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Programda Göreve geldikleri günden bugüne kadar amatör spora ve sporcuya her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Gediz Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde amatör sporun ve amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Gerek malzeme gerekse nakdi destekle spor kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Spor kulüplerinin yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Akçadurak, amatör spor kulüplerinin eksiklikleri hakkında kulüp yöneticilerinden bilgi aldı.

Program sonunda amatör spor kulüpleri temsilcileri, her zaman amatör sporun yanında olan Başkan Akçadurak’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.