Adana Seyhan Belediyesi, çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının sayısını ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geride kalan 4 yıllık dönemde Seyhan’a 61 yeni park kazandırdıklarını, 165 parkı da yenilediklerini belirterek, “Yılsonuna kadar 15 yeni parkımızı daha halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Adana’nın kavurucu yaz sıcaklarının tüm olumsuzluklarına karşı, halkın nefes alıp sosyalleşebildiği park ve yeşil alanların artırmak için özveriyle görev yaptığı belirtilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, bir yandan mevcut park ve dinlenme alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca ekiplerin bir yandan da yeşil alan miktarını artırmak için yeni parkların inşasını sürdürdüğü ifade edildi.

4 yılda 61 yeni park, yıl sonuna kadar 15 yeni park daha

Geride kalan 4 yıllık görev süresinde 61 yeni park kazandırdıklarını aktaran Başkan Akay, “Yeşil alan miktarımızı 550 bin metrekarenin üzerine çıkardık. Bugüne kadar 165 mevcut parkımızı yenileyerek yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Yılsonuna kadar da 15 yeni parkı Seyhan’ımıza kazandırmak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” diye konuştu.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevcut parkların da bakımını gerçekleştirip, eksiklerini tamamlarken, parklar Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından üretilen mevsimlik çiçekler ve bitkilerle güzelleştirildiği de aktarıldı.

Açıklamada," İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde üretilen ve toprağı iyileştirici özelliğe sahip kompostlar yeşil alanlarda kullanılırken, Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım tesisinde üretilen esnek zemin kaplamaları oyun alanlarında çocukların güvenli olarak oyun oynayabilmesi sağlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangozhane ve demir atölyesinde kırılan, bakıma ihtiyacı olan bankların, bank tahtalarının, kamelyaların, basket potalarının, çöp kovalarının, fitness aletlerinin ve diğer donatıların onarımı ve üretimi yapılarak parkların işlevselliği korunuyor. Boya atölyesinde üretilen boyalarla parkların ve spor tesislerinin telleri ve direkleri ile bank ve kamelyaları boyanarak renklendiriliyor" denildi.