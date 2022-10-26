Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, en fazla topluma hizmet etmenin herkesin görevi olduğunu bunun ancak birlikte çalışmayla mümkün olacağını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, en fazla topluma hizmet etmenin herkesin görevi olduğunu bunun ancak birlikte çalışmayla mümkün olacağını söyledi.

Başkan Akay ve belediye bürokratları Seyhan’da görev yapan muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Akay, belediye başkanlarının ve muhtarların halkın taleplerinin karşılanması noktasında aynı amaca hizmet ettiğini söyledi. Ekonomik koşullar nedeniyle hizmet vermenin zorlaştığına işaret eden Akay, “Ancak ne olursa olsun bulunduğumuz makam bir mazeret makamı değil. Bizler bir şeyleri çözmek zorundayız ve bu çözümde de mümkün olduğu kadar en doğru şeyleri yapmak ve en fazla topluma hizmet etmek hepimizin görevi. Bu ancak birlikte çalışmayla olacak bir şey” dedi.

“Aynı amaca hizmet eden kişileriz”

“Sizler ve bizler sonuç itibarıyla aynı amaca hizmet eden kişileriz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Akay, “Beşikten mezara kadar insanların tüm taleplerinin karşılanması. İlk aşamada sizden isteniyor; sonrasında bunun uygulaması da bize düşüyor. Dolayısıyla burada bizlerin başarılı olması büyük ölçüde sizlerin kurduğu ilişkilere, sizlerin taleplerinin doğruluğuna ve bunların gerçekleşmesine bağlı. O nedenle mümkün olduğu kadar bu ilişkilerimizi daha sıklaştırmak, daha doğru talepleri daha toplumsal talepleri karşılama noktasındayız” diye konuştu.

“Birlikte başaracağız”

Ekonomik koşullar nedeniyle hizmet vermenin biraz zorlaştırdığını dile getiren Başkan Akay, şunları söyledi:

“Ancak ne olursa olsun bulunduğumuz makam bir mazeret makamı değil. Bizler bir şeyleri çözmek zorundayız ve bu çözümde de mümkün olduğu kadar en doğru şeyleri yapmak ve en fazla topluma hizmet etmek hepimizin görevi. Bu ancak birlikte çalışmayla olacak bir şey. Onun için mümkün olduğu kadar isteklerinizi bize iletin. Elimizden geldiği kadar bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü biz, bu iş için varız; siz bu iş için varsınız. Hep birlikte bu işleri başaracağız. Başarmak zorundayız. Bugüne kadar yaptıklarımıza ilave olarak daha güzel günlerde de birlikte olacağız.”

Muhtarlar buluşmasına Başkan Akay, ilçe muhtarları, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, İYİ Parti Seyhan İlçe Başkanı Misal Bolat, Saadet Partisi Seyhan İlçe Başkanı Yavuz Karatoprak, belediye başkan yardımcıları ve müdürler katıldı.