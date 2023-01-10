Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, öncelikli hedeflerinin yetenekli sporcular yetiştirip vitrine çıkartıp Türk sporuna kazandırmak olduğunu belirterek şuanda lisanslı sporcu sayılarının 3 bin civarında olduğunu kaydetti.

Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, öncelikli hedeflerinin yetenekli sporcular yetiştirip vitrine çıkartıp Türk sporuna kazandırmak olduğunu belirterek şuanda lisanslı sporcu sayılarının 3 bin civarında olduğunu kaydetti.

Seyhan Belediyesi, spora ve sporculara verdiği desteği arttırdığı belirtildi. İlçenin farklı noktalarında Seyhan Belediyesi’ne ait 18 ayrı tesiste yıl boyunca aralıksız sürdürülen spor okullarında her ay 2 bin çocuk tecrübeli spor eğitmenleri gözetiminde futbol, hentbol, atletizm, jimnastik, yüzme, muay-thai, teakwon-do, basketbol, tenis, voleybol, satranç branşlarında ücretsiz kursa katıldığı ifade edildi.

Gençlerin kötü arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan kurtarma konusunda sporun çok önemli bir unsur olduğunu belirten Belediye Başkan Akif Kemal Akay, “Yapılan bilimsel araştırmalar spor yapan, sporu yaşamının bir parçası haline getiren bireylerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu gösteriyor. Bu gerçekten yola çıkarak spora ve sporcuya önem veriyor ve desteğimizi de artırırken, Türk sporuna yetenekli yeni sporcuları kazandırmanın mutluluğunu da yaşıyoruz” dedi.

“Spor okulları aralıksız ve ücretsiz devam ediyor”

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO) sınavlarına girecek gençlere yönelik eğitimlerin de yine ücretsiz olarak verildiğini aktaran Başkan Akay, “Vatandaşlarımız ile sabah sporlarında da bir araya geliyoruz. Kentimizde spor yapan kişi sayısını arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle de çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak adına en önemli unsur olan sporun daha yaygınlaşması için desteğimizi esirgemiyoruz”ifadelerini kullandı.

Amacımız yetenekli yeni sporcuları Türk sporuna kazandırmak

Seyhan Belediyesi bünyesinde bulunan Seyhan Belediyespor Kulübü’nün birçok branşta faaliyetini sürdürdüğünü belirten Akay, “Lisanslı sporcu sayımız 3 bin civarında. Atletizm takımımız süper ligde mücadele ederken erkek hentbol ekibimiz de birinci ligde mücadele ediyor. Voleybol (kadınlar-erkekler) ve basketbolda (erkekler) ilimizi 2. ligde temsil ediyoruz. Futbolda altyapıya önem veriyoruz. Öncelikli hedefimiz yetenekli sporcular yetiştirip vitrine çıkartıp Türk sporuna kazandırmak” diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine tam destek

Seyhan Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destekte bulunduklarına değinen Akay, “Amatör spor kulüplerimizi çok önemsiyoruz. 36 futbol kulübümüze 322 bin 500 TL nakdi destek sağladık. Salon sporlarımıza da kısa zamanda desteğimizi gerçekleştireceğiz. Kulüplerimizin şehir içi ve şehir dışı olmak üzere hem ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de tesislerimizden de yararlanmalarını sağlıyoruz. İlçemizi Türkiye şampiyonalarında temsil eden kulüplerimiz ve başarılı sporcularımızdan da desteğimizi esirgemiyoruz. Gıda ve yemek desteğimizi de sürdürüyoruz. Sporun ve sporcunun olduğu her yerde Seyhan Belediyesi olarak varız”şeklinde konuştu.