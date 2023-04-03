Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, imar konusunda sıkı çalıştıklarını çözüm noktasında DAİMFED ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını gündem başlıklarını, imar açılımını görüştü.

DAİMFED’in çalışmalarından memnuniyetini ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Belediyemizin icraat bölümünde en baştaki iş ortaklarımızdan olan inşaat sektörü ve sektörün temsilcisi müteahhitlerimizin bir çatı altında DAİMFED de bir araya gelmesi mühim bir gelişmedir. Karşılıklı istişarelerde önemli bir aracı olacağını düşünüyorum. Bizlerde Seyhan Belediyesi olarak sektöre yaklaşımımızı sıkı tutma gayreti içindeyiz. Özellikle sıkıntı olan yapım aşamasındaki yerleri imara açmaya çalışıyoruz. Bu konuda sıkı çalışıyoruz. Çözüm noktasında iş birliğine hazırız. Yeni çalışma dönemiyle birlikte iyi işlere imza attığımızı düşünüyorum. Ayrıca yaşadığımız deprem sıkıntısında sonra hasarlı olan olmayan binalarla birlikte devam eden çalışmaların aksamaması için akademisyenlerin raporları çerçevesinde çalışmaların devamını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Seyhan Adana’mızın mihenk taşıdır”

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Seyhan Belediyesi’nin Adana’da her konumda mihenk taşı olduğunu belirterek, “Kent bütünlüğümüze önemli katkılar koymaktadır. Ayrıca Seyhan’da bilgi birikim ve tecrübesiyle şans olarak bir başkana sahip olduğumuzdur. Ziyaretteki açıklama ve dilekleriyle yanımızda olduğunu görüyoruz. Bizler DAİMFED olarak iş birliğine hazırız. Karşılıklı çalışmalarımızda başarılı işler çıkaracağımıza inanıyorum. Yaşadığımız deprem felaketi sonrası duran işlerimizin devam etmesi için başkanımızın gayretlerini görüyor ve teşekkür ediyorum. DAİMFED olarak Adana hayrına olacak her işte ve sosyal projede olduğumuzu Seyhan Belediyemize de bu konularda katkıya hazır olduğumuz ifade ediyorum” diye konuştu.