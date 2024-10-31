AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Balıkesir’de muhtarları ziyaret ederek hem sorunları dinliyor, hem de mahalle sakinlerini ziyaret ederek hükumetin politikalarını anlatıyor.

9 Kasım’da kongre yapacak olan AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı’nda seçim heyecanı yaşanıyor. Başkanlığı sürecinde ihtiyaç sahipleri ve mahalle ziyaretlerini aksatmayan Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, seçime günler kala muhtarları ziyaret etti. Muhtarların ilgisinin gözden kaçmadığı ziyarette Karesi ilçesine bağlı mahalle muhtarları tek aday olarak kongreye girmesi beklenen Başkan Aka’ya şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulundu. Muhtarlar, "Başkan Hakan Aka, yıllardır arar, sorar, eksiklerimiz ile ilgilenir. Biz kendisinden muhtarlar olarak memnunuz, Allah kendisinin yolunu açık etsin" açıklamasında bulundular.

Hakan Aka ise, "Günümüzün büyük bir vaktini sokakta vatandaşlarımız ile geçiriyoruz. Bazen merkez mahallelelerimizde bazen de kırsal mahallelerimizde onları dinliyoruz. Sorunları not alıyor, sorularını cevaplıyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyoruz. Biz hiç bir zaman sokaktan kopuk siyaset yapmadık, sonraki dönemlerde de yine halkın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.