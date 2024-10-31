Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Her türlü bağımlılıkla topyekûn mücadele etmemiz lazım. Biz de bu manada yerel yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Çünkü en önemli işimiz sağlıklı, mutlu bir toplum hedefidir” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde ’Bir Anne Baba Uyanırsa Toplum Uyanır’ adlı konferansa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Genç, “Birçok uğraş veriyoruz. Aldığımız sorumluluğun gereği olarak halkımızın yaşam standardını yukarılara çıkarmaya çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Ama bu konu belki de bu işlere nazaran çok daha öne çıkarmamız gereken ve toplumsal bir farkındalığı ortaya koymamız gereken bir konudur. Çünkü bu konu işin temelinde ruh sağlığını ve beden sağlığını ilgilendiriyor. Genel anlamda da toplum sağlığını ilgilendiriyor. Onun için çok önemli bir konu. Yani sadece bireyin kendi tercihinden dolayı sonuçlarına katlanması gerekir diyerek o tercihinin sorumluluğunu kendisine yükleyeceğimiz bir konu değil. Çünkü toplum sağlığı hepsinden önemli” diye konuştu.

Konuyla ilgili daha sıkı adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Genç, “Daha fazla adımlar atılması için hem yerel yöneticiler hem okul idarecilerimiz, ailelerimiz, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz hep beraber bu işe daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten bir toplum, beden sağlığıyla, ruh sağlığıyla ve totalinde toplum sağlığıyla beraber daha iyi bir toplum haline gelebilir. Bu manada biz biraz daha avantajlıyız. Çünkü biz toplumumuzun temelini, milletimizin temelini, hala bizi ayakta tutan en büyük gücün aile mefhumu etrafında hem inancımızdan hem medeniyetimizden gelen daha sıkı biz anlayışa sahibiz. Bu manada Avrupa’dan farklıyız. Bağımlılıkla mücadele çok önemli bir konu. Sadece uyuşturucu bağımlılığı değil, artık teknoloji de ayrı bir bağımlılık oluşturuyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bizden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla topyekûn mücadele etmemiz lazım. Çok ciddi bir ekonomik sektörü var uyuşturucu baronları bakımından. Çocuklarımızı önleyici tedbirlerle beraber, bu belaya ulaşmaktan kurtarmamız lazım. Burada da en büyük görev annelere düşüyor. En büyük narkotik polisi annedir. Dolayısıyla o manada annelerimize büyük görev ve büyük sorumluluklar düşüyor. Biz mahalle kültürü olan bir milletiz, muhtarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Avantajlı yönlerimizi bu mücadelede daha iyi kullanabiliriz. Onun için bu toplantıları ben çok çok önemsiyorum. Biz de bu manada yerel yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Çünkü en önemli işimiz sağlıklı, mutlu bir toplum hedefidir. Yapacağımız birçok projeden çok daha önemli konu bu konudur” dedi.