İstanbul(İHA) Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, teravih namazının ardından çocuklu cami olarak bilinen Hz. Ömer Camisi’nde çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti ve onlara hediyeler takdim etti. Ramazanın bereketini paylaşan Başkan Cin, "Bu güzel akşamda çocuklarımızın neşesine ortak olduk." dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, teravih namazının ardından Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte, çocuklu cami olarak bilinen Hz. Ömer Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Cin ve Kaymakam Yıldız, camide bulunan çocuklarla sohbet etti.

Çocukların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Cin ve Kaymakam Yıldız, miniklere çeşitli hediyeler takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Ramazanın bereketini ve coşkusunu paylaşan Başkan Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan, birlik ve beraberlik ayı. Bu güzel akşamda çocuklu cami olarak bilinen Hz. Ömer Camisi’nde çocuklarımızla bir araya gelerek onların neşesine ortak olduk. Rabbim sağlık ve huzur içinde nice Ramazanlar nasip etsin." ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, cami cemaatinin ve çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, vatandaşlar da bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.