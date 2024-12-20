Balıkesir Büyüfkşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit’e çıkarma yaptı. Edremit sokaklarında vatandaşları dinleyen ve esnaf ziyareti yapan Akın, muhtarlarla da bir araya geldi. İlçenin en büyük sorununun arıtma konusu olduğunu belirtirken Akın, “Bu bir sağlık konusudur. Körfezde arıtma sorunu mutlaka çözeceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mahalle ve ilçe ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. "Sistemi oturttuk. Artık sahadayız" diyen Akın, Edremit’te esnaflar, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Edremit’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başkan Akın, ilk olarak Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Akın, daha sonra kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. CHP Edremit İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Akın, burada partililer ile buluştu. Göreve geldikleri günden bugüne yapılanlarla ilgili bilgi veren Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde kul hakkı yedirmeden, sosyal demokrat anlayışıyla hizmetleri yerine getirdiklerini söyledi.

Muhtarlarla Buluşma programları kapsamında ilçelerde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Mahalle Muhtarlarını dinledi. Akın, görevi devraldıkları günden bugüne kadar geçen 8.5 aylık sürede sistemi oturttuklarını söyledi. Akın, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirtirken şunları söyledi:“Muhtarlarımızla sık sık buluşacağız. Bu toplantıları bazen bölgesel yapacağız bazen her ilçenin tamamını çağıracağız. Ama muhakkak mahallenizde ne olup bitiyorsa önce sizinle konuşacağız.” dedi.

Balıkesir’de bulunan bin 133 mahalle muhtarının 47’sinin Edremit’te bulunduğunu belirten Akın, Balıkesir’in İstanbul’un 3.5 misli büyüklüğünde geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Bu geniş coğrafyaya sahip olmanın güzel yönleri kadar zorluklarının da olduğunu belirten Akın, bu zorlukları gidermenin tek yolunun sahada olmak olduğunu ifade ederken ,"Bostancı Mahallemizde trafik kazalarına neden olan sinyalizasyon sorununu da biliyoruz; Hacıaslanlar, Çamcı, Yaşyer ve Dereli mahallelerimizin halı saha talebini de biliyoruz. Muhtarlarımızla hep iletişimde olduğumuz ve bölgeyi takip ettiğimiz için tüm sorunlara hakimiz.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren partisinin rozetini bir kenara koyduğunu ifade eden Akın, “Türk bayrağı esas olan. Onun için oy veren, vermeyen benim umurumda değil. Tek derdimiz bu millete hizmet etmek. Herkesin ihtiyacını bir şekilde karşılamak, yanlarında olmak ve mücadele etmek. Körfezimizin incisi Edremit’imizin yıllardan beri en büyük ortak sorunu belli. Arıtma. Yazın, vatandaşlarımız, evlatlar, çocuklar denize gidiyor. Akşam da hastaneye gidiyor. Neden? Çünkü arıtma sistemi ya yok ya kapasitesi çok yetersiz ya da çok eskimiş. Körfezde arıtma sorununu çözmek için her yolu deniyoruz ve çözeceğiz. Hiçbir bahaneye de sarılmıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu o kadar milyonlarca dolarlık yatırım nasıl yapılacak? Bakın göreceksiniz. Bunun için görüşmediğim hiç kimse kalmadı. Bu bir sağlık konusudur. Önce insan diyoruz. O zaman sağlıktan daha öte bir şey yok” şeklinde konuştu.

Güre’de yapılacak arıtma tesisi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktaran Akın, “İnşallah yeni yılda sizlere güzel haberi sizlerle paylaşacağız. Sadece arıtma değil. 40-50 yıllık su boruları, içme suyu hatlarında yaşanan sorunlar Bunlara baktığımız zaman hakikaten arıtma ve altyapı hep bir kenara bırakılmış. Ama ben açık ve net söyleyeyim. Önce hesabımı Allah’a vereceğim için önce bunu yapmam lazım çünkü bu kul hakkına giriyor. Onun için de burada altyapı yatırımlarını yapacağız. 2-3 yıl mı sürer onu zamanla göreceğiz. Ama bu borcumuzu inşallah yerine getireceğiz” diye konuştu.

BASKİ’nin Edremit’te yürüttüğü çalışmalar neticesinde ilçenin önümüzdeki 15-20 yıllık su sorununun çözüme kavuştuğunu ifade eden Akın, BASKİ yönetimine ve personellerine teşekkür etti. Akın, vatandaşlara kaliteli suyu ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’la uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Akın, hedeflerinin sorunları tamamen çözülmüş sağlıklı, temiz ve güvenli bir Edremit ve körfez olduğunu söyledi.

Balıkesir’i, tarımın kalkındıracağına vurgu yapan Akın, “Edremit, 20 bin hektar alanda yaklaşık 3 milyon zeytin ağacıyla zeytinciliğimizin en önemli merkezlerinden biri. Balıkesir genelinde ise 12 milyon zeytin ağacımız var. Tescilli üç çeşit zeytinimiz var. Edremit zeytinimizde bunların en başında yer alıyor. Zeytinyağımız, Avrupa Birliği’nden coğrafi işarete sahip. Mevsimsel kuraklıklar, sulama imkanı olmayan arazilerimizde sofralık, zeytin üretiminde de düşüşler yaşanıyor. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Çiftçimizi olumsuz şartlarıda rahatlatmak da bizim en önemli işlerimizden görevlerimizden bir tanesi. Biz, zeytin ağaçlarımızı sahipsiz bırakmayacağız.” dedi.

Edremit’in turizm potansiyelinin de yüksek olduğunu söyleyen Akın, “Bu bölgeyi doğal yaşamın akışını bozmadan, doğaya ve çevreye saygılı bir şekilde ekolojik turizm alanında bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Balıkesir Büyükşehir, Edremit Belediyesi ve muhtarlar olarak el ele verirsek, aklımızı ve gücümüzü birleştirirsek bütün sorunları çözer, daha güzel bir Edremit oluşturuyoruz” dedi.