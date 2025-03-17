Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Akın mesajında "Çanakkale Zaferi ulusal bir varoluş mücadelesidir." diyerek, Çanakkale Zaferi’nde Balıkesir’in varlığını silinmez izlerle gösterdiğini dile getirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığımızın önündeki düşmanlara direnişimizi ve bu şanlı direnişin sonucunda kazandığımız zaferi, 110 yıldır tüm dünyaya karşı bir madalya olarak göğsümüzde taşıyoruz." dedi.

"Balıkesir Lisesi Keşşafları canlarını ortaya koymuşlardır"

İnsanüstü bir akılla orduyu yönetip topluma ışık olan Ulu Önder’in liderliğinde kanla sulanan bu topraklarda bir daha insanlar ölmesin diye gerçekleştirilen en önemli taarruzlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaş sonrasında sömürgeci devletler, hiçbir amacına ulaşamadan bu toprakları terk etmişlerdir. Kuvayımilliye şehri Balıkesir, bu toz duman içindeki savaşta çok büyük fedakârlıklar göstermiştir. Balıkesir Kuvayimilliye’sinin liderleri olan Mehmet Vehbi Bolak, Hasan Basri Çantay, Abdulgafur Iştın ve Hacim Muhittin Çarıklı gibi özverili halk önderlerinin emekleriyle toplumsal uyanış başarılmış ve halkın umudu, Çanakkale Savaşlarında en gür biçimde dile getirilmiştir. Bu uyanışla harekete geçen Balıkesir Lisesi keşşafları, zafere ulaşmak için canlarını ortaya koyup şehit olmuşlardır.

"Bağımsızlık mücadelesi durmaksızın sürecek"

Türk insanının zincir kabul etmeyen tavrının en net göstergesi olan bu zafer, dünyaya güçlü bir bağımsızlık dersi olmuştur. Bu zaferden sonra kurulan birçok devletin umut ışığı, Türk’ün kazandığı Çanakkale Zaferi olmuştur. Bu zafer, Havranlı Seyit Onbaşı’nın inançla yüklendiği 276 kilogramlık topla kazanılmıştır. Bu zaferi kazanan irade, düşman askeri olarak nitelenebilecek Anzak askerlerini bile kendi toprağında bağrına basacak kadar yüce gönüllüdür. Çanakkale bir ulusal varoluş mücadelesidir. Balıkesir şehri, bu mücadelede varlığını en silinmez izlerle göstermiştir. İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak sizlere söz veriyorum: Bu ruh, bu tende durduğu sürece bağımsızlık aşkı için sürdürülen mücadele hiç sönmeden devam edecek! Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."