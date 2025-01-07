Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, köy ve ilçe gezilerini sürdürüyor.

Adıgüzeli geldiği Digor’da esnafı tek tek ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu, hayırlı işler dileğinde bulundu. Digorlular ise Başkan Adıgüzel’i bağrına bastı.

Digor’da bunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, “Digor ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret sebebiyle vatandaşlarımızla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bizler sadece seçim zamanı sahada olan bir siyasi parti değil, her zaman vatandaşının yanında onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen bir siyasi hareketiz. Elimizden geldiğince onların taleplerine cevap verebilmek adına mücadele ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz diğer ilçelerimizde de devam edecek” dedi.

Adıgüzel, daha sonra esnafla çay içti sohbet etti. Adıgüzel, ziyaretinin ardından Digor’dan ayrıldı.