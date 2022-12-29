Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, da başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, da başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ertaş, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ilk ve tak Karslı Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatan Başkan Adem Ertaş, “2015 ve 2016 yıllarında pancar üretimi yapılamadığı için Kars Şeker Fabrikası’nın kapalı bulunuyordu. Çiftçilerimiz hiçbir şekilde pancar ekemiyordu. Çünkü o zamana kadar çiftçilerimiz pancar hasadını elleriyle; çatalla ve başını bıçakla kesme yönetimiyle yapıyordu. 4 işçi bir günde ancak 500 metrekare alanı hasat edebiliyordu. Biz de fabrikamıza aktif hale getirebilmek için çiftçilerimize taahhütte bulunduk. ‘Siz ekim yapın biz söz veriyoruz size makine getireceğiz’ dedik. Ve Almanya’dan 6 sıralı pancar hasat makinesini Euro ile o günkü kur üzerinden aldık ve Kars’a getirdik. Ve odanın gayrimenkulü veya herhangi bir parası olmadığı için kendi mal varlığımızı kefalet olarak koyduk. İlk makinamızı 2016’da getirdik. Kars Şeker Fabrikasını aktif hale getirdik ve üretim sıfırdan 30 bin tona ulaştı. Daha sonra da 2 yılda 80 bin tona ulaştırdık. Şu anda fabrikamızın bacası 165 bin tonla tam kapasite ile tütüyor” dedi.

Ertaş, “Bundan dolayı da bunun gururunu yaşamaktayız. Şu anda odamızda makine ekipman olarak sadece makine ekipman alım satımımız var. Römork ve gübre serpme makineleri tarzında çiftçinin ihtiyacı olan makinaları alıp satmaktayız. Bunun da piyasanın hemen hemen yaklaşık yüzde 20 - 25 altında satıyoruz. Bunun nedeni de sadece çiftçilerimizin faydalanabilmesidir. Burada bir kar amacı gütmüyoruz ve sadece çiftçilerimizin işini görülebilmesi adına 5 yıllık kredi ile bu tür makine ekipman alım satımı yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ertaş, 72 köy ve 10 mahallede delege seçimi yapıldığını ve delegelerin seçilmiş olduğunu, Şubat ayı içerisinde de Kars Ziraat Odası seçimlerine gireceklerini kaydetti.

Tekrar aday olduğunu belirten Adem Ertaş, 2023 yılı Şubat ayında yapılacak olan Ziraat Odası Başkanlığı’na ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.