AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerini düzenlendiği yemekte ağırladı.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerini düzenlendiği yemekte ağırladı.

Çalkın, Öğretmenevi’nde düzenlenen yemekte engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte oldu, sohbet ortamında yenilen yemekte ihtiyaç sahibi 4 engelli vatandaşa ise Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Aden Çalkın tarafından alınan akülü sandalyeler hediye edildi. Konuklar Karslı aşıkların türküleriyle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Programa; 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan’da katıldı.