Başkan Çalkın, daha sonra Karadağ mahallesinde ayrıldı.

Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Adem Çalkın, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Çalkın, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Mahalle sakinlerinin sorunları dinleyen Çalkın, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla bağlantı kurarak sorunlarının çözülmesini istedi.

Başkan Adem Çalkın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karadağ Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi.

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