Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ‘beyaz liste’ ile yarışacak olan Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, yüzlerce kişinin katılımıyla seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi karşısında kurulan ve kadınlar tarafından kurdelesi kesilen seçim ofisinin açılışında konuşan Kandaşoğlu, Van’ın birçok sorunun olduğunu hatırlatarak, seçimleri kazanmaları halinde sorunların çözümü için canla başla çalışacaklarını söyledi. 19 meslek grubunda bulunan iş adamlarıyla yola çıktıklarını belirten Kandaşoğlu, “Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetimi; Van’ın insanlarıyla, tüccarıyla, girişimcileriyle, gençleriyle, iş dünyasıyla birlikte hareket edecektir. Van için hep birlikte çalışacağız. Tek başına hiçbir karar alınmayacak, Van’ın tüm sorunlarını tek tek rapor ederek dile getireceğiz. Çözebildiğimizi çözecek, çözülmeyen sorunlarını ise Ankara’ya taşıyarak yetkili mercilerle paylaştıktan sonra çözülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Van’ın Doğu Anadolu Bölgesi’nin cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Kandaşoğlu, “Van’ın, turizme gereken önemi vermesi gerekir. Biz turizme ayrı bir sayfa açacağız. Tarım ve hayvancılık için kesin bir çözüm bulacağız. İlimizi her gün gündemde tutacağız. Uluslararası fuarlara katılacak, ilimizi ulusal kanallarda ekrana getirerek dünyaya tanıtacağız. Van her gün büyüyüp gelişen bil ildir. Haliyle her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilir. İnşallah seçimleri kazanmamız halinde Van’ımız için en güzel projeleri hayata geçirerek çalışacağız. 22 Ekim’de Allah’ın izniyle görevi devralarak yakışır bir şekilde hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.