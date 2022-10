Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan mevcut Başkan Mustafa Ercan, meslek komitesi üyeleri ile birlikte hedeflerini açıkladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde aday olan Mustafa Ercan, Menteşe Öğretmenevinde meslek komitesi üyeleri ile birlikte bir araya geldi.

"2 dönemden fazla başkanlığı doğru bulmuyorum"

MUTSO Başkan adayı Ercan, “Geçen dönem seçimin hemen ardından önceki yöneticinin istifası üzerine yönetim kurulunun seçimi ile başkanlık görevini yerine getirdim. Hep birlikte siz yol arkadaşlarımla ‘Yeni Muğla Hikayesi’ için yola çıktık. Bu dönem seçilmiş ve kendi ekibi ile çalışan bir başkan olmak için adayım. Bu ekip her zaman değişimin sağlanması ilkeleri etrafında birleşerek sadece iki dönem başkanlık kararı almıştı. Ben bu ortak görüşe sadık kalarak sadece bu dönem için adayım. Her zaman ve her yerde söylediğim gibi genç arkadaşlarımızın yolunu açmamız gerekmektedir. Bu nedenle 2 dönemden fazla başkanlık yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

"Bu meslek örgütümü başka amaçla kullanmadım, kullanmayacağım"

Başkan adayı Ercan, ekip ruhunun verimli çalışmanın en önemli kriteri olduğunu belirterek, “Bu ruhtan ayrılır ve şahsi menfaat güderseniz bulunduğunuz yerin kurumsal kimliğine zarar verirsiniz. Hayatımın hiçbir döneminde herhangi bir grup veya oluşuma tabi olmadım. Bundan sonra da olmam. Hele ki bu kadar önemsediğim meslek örgütümüzü başka bir amaçla kullanmadım asla da kullanmam. Benim tek amacım Muğla’mızı, odamızı daha iyi yerlere getirmek. Genç arkadaşlarımızın dinamikliği, yenilikçi ruhları ve enerjileri ile odamız çok daha aktif bir yönetim sergileyecektir. Bu yüzden kurullarımızda genç arkadaşlarımıza yer veriyoruz” diye konuştu.

Mustafa Ercan hedeflerini açıkladı

“Sektörel bazlı ticari ve sanayi komiteleri kurarak, sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda yerinde çözümler üreteceğiz. Genç girişimcilerin her alanda bilgi ve birikimlerini arttırmak amacıyla mentorluk programları başlatacağız. İş kümeleri temelli sistematik uluslararası eğitim ve danışmanlık destek programları başlatacağız. Menteşe ilçemizde sektörlerimizin ihtiyacı olan başvurusunu yaptığımız lojistik, bacasız, çevre kirliliği oluşturmayacak üretim amaçlı Karma OSB projemizi tamamlayacağız. Üretken ve verimli bir AR-GE kurulu kuracağız. Muğla ve ilçeleri sektörel iş raporları hazırlayarak, sorun ve ihtiyaç tespitini daha bilimsel verilere dayandırarak, sektörel yığılma, sektör dağılımı konusuna kalıcı çözümler üreteceğiz. Markalaşma ve ihracatın arttırılması, KOBİ desteklerinin arttırılarak, adil ve eşit dağıtılması, Avrupa Birliği ve Sanayi Bakanlığı projelerinin uygulanması için bakanlıklar, TOBB diğer tüm kuruluşlarla aktif çalışmalar yürüteceğiz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin çeşitliliğinin arttırılması yanında üretimi ve piyasaya sürümü konusunda her türlü yardımı yapacak ve pazar oluşumunu arttırıcı çalışmalar yapacağız. Coğrafi İşaretli Ürünler Atlası ve sanal kümelenme projesini hayata geçireceğiz. Tarımsal ürünlerimizi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme projeleri üreterek, yeni iş alanları geliştireceğiz. Odanın fon kaynaklarını 2018 öncesine göre 50 kat arttırdık. Bu dönem bu bütçe ile yerine getirmek istediğimiz çok güzel projelerimiz var”