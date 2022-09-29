Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 2 Ekim Pazar günü sandığa gidiyor. Seçim süresi boyunca esnaflarla yakın diyalog içerisinde olan MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Sıtmapınarı ve Malatya Park AVM esnafları ile bir araya geldi. Baştürk, esnafların sorunlarını dinledi ve desteklerini istedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 2 Ekim Pazar günü sandığa gidiyor. Seçim süresi boyunca esnaflarla yakın diyalog içerisinde olan MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Sıtmapınarı ve Malatya Park AVM esnafları ile bir araya geldi. Baştürk, esnafların sorunlarını dinledi ve desteklerini istedi.

Seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretlerini değerlendiren Baştürk, "Seçimlere iki gün kala esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Bu süreçte biz kendi adımıza iyi bir seçim çalışması sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç ise seçmenimizin takdiri. Biz bu süreçte sandıktan galip çıkarak hizmetlere başlamayı hedefliyoruz" dedi. eçimde Baştürk’ü desteklediklerini dile getiren esnaflar ise "Malatya için büyük bir değersiniz. Seçimlerden galip olmanızı istiyoruz. Çünkü bu görevi layıkıyla yerine getireceğinizi biliyoruz. Biz sizi ve çalışmalarınızı biliyoruz ve seçim sürecini de yakından takip ediyoruz. Desteğimiz sizinle başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandılar.