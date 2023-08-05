Doğubayazıt’ta otogar esnafı ve firma yetkilileri ile yeni dönem sözleşme için toplantı yapıldı.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Kasım ayında bitecek olan otogar sözleşmesi için esnaf ve firmalarla bir araya geldi. Esnafın mağduriyetini ön planda tutarak yeni bir dönem başlatılacağını vurgulayan Başkan Acar, esnafın yüzünü güldürecek projeler sundu.

Toplantıda açıklama yapan Belediye Başkanı Yıldız Acar, "Esnafımız bizim önceliğimizdir. Bir şehirde esnaf mutsuzsa, herkes mutsuzdur. Bizde elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün de otogar esnafımızın yanındayız. Daha sağlıklı, daha hijyen ve huzurlu bir ortamda bu kadim görevi üstlenen esnafın iş yerlerini ve bütün yapıyı yenileyerek bölgede bu konuda tek olmayı hedefliyoruz " dedi.