Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu Merinos AKKM’de gerçekleşti. İki liste halinde gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Ramazan Acar güven tazeledi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu Merinos AKKM’de gerçekleşti. İki liste halinde gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Ramazan Acar güven tazeledi.

EBS Bursa 1 Nolu Şube’nin Olağan Genel Kuruluna; AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, EBS Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileriEBS Bursa 1 Nolu Şube Yönetimi ve delegeleri katıldı. Kurulun Divan Başkanlığını EBS Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa yaptı.

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar yaptığı konuşmasında demokratik olgunlukla kongreyi gerçekleştirdiklerini altını çizerek şöyle konuştu, “Eğitim-Bir-Sen Şube Kongremizi, sendikamızın kuruluşundan beri benlik ve kimlik olarak içselleştirdiği manevi değerler, ahlaki ilkeler, taze heyecanlar, yenilenen duygularla, bize yaraşır demokratik olgunlukla, katkı ve katılım coşkusuyla yapıyoruz. Bizim kongrelerimiz, daha iyisini yapmanın, daha güzel olana ulaşmanın, daha doğruyu birlikte başarmanın, iyi niyetli, cesur, samimi arayışların, birlikte bulmanın, birlikte var, birlikte güçlü olmanın buluşmasıdır. Kökleri medeniyet ve kültürümüzün derinliklerine uzanarak beslenen, dalları özgürlüğün göğüne uzayan Eğitim-Bir-Sen, üyemiz için emek, ekmek, temel hak ve özgürlük mücadelesi olmasının yanı sıra, yerelden evrensele doğru kötülükleri eliyle düzelten, sözüyle müdahale eden bir dayanışma hareketidir. Bu topraklarda vücut bularak yeryüzünün bütün iklimlerine umut, ilham, örnek olup yayılan bir bilinç ve vicdan hareketidir. Bu köklü, ilkeli, inançlı hareket, bu büyük entelektüel birikim, aklını istişareyle oluşturmakla, yolunu, yöntemini danışarak, konuşarak belirlemekle daha bir önem kazanmaktadır. Bu yönüyle tam bir demokrasi şöleni olan kongrelerimiz, en yaygın, en verimli istişare zeminleri, imkânları olmuştur. Bu münasebetle her birinizi tekrar selamlar, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Eğitim Bir Sen’in 30 yıllık köklü geçmişinde cehalete karşı bilgiden yana olduğunu altını çizerek şöyle konuştu, “Eğitim-Bir-Sen bu topraklara, bu topraklardan yayılarak dünyanın vicdanına yön veren hak ve özgürlük mücadelesinin adresidir. Hak ve özgürlük mücadelemiz, ilim ve irfan kaynaklarımızla basiretli, kararlılığıyla cesaretlidir. Haksızlık ve zulme karşı mücadele, örgütlü cesur iyilerle kazanılmaktadır.Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden bu yana, 30 yıllık geçmişe sahip bir örgüt olarak cehalete karşı bilgiden yana, haksızlıklara karşı hukuktan yana, zulme karşı adaletten yana, vesayete karşı özgürlükten yana ilkeli, ahlaklı duruşuyla demokrasinin, milli iradenin teminatı olmuştur. Dün aklımıza, irademize, başta eğitim hakkı olmak üzere temel tercihlerimize, yaşama tarzımıza balans ayan yapma vandallığıyla müdahale edenler, yanlarına sivil kuruluş veya sendika görünümlü oluşumları da alarak zulümlerinin bin yıl süreceğini sandılar. Halka karşı tertiplenip millete efelenen bu sefil güruh, adeta işgalci güçler gibi davranarak katsayı engelleri, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, başörtüsü yasakları, kılık ve kıyafet zorlamaları ile belirginleşen yıldırmalarla Türkiye’nin tarihle, tarihiyle buluşma yürüyüşünü engelleme hezeyanı içine girdiler.Eğitim-Bir-Sen olarak, baskıya, ihanete, teslimiyetçiliğe bu topraklarda binyıldır kökleşmiş izanın, irfanın, imanın cesareti, direnciyle karşı koyduk. Millet iradesinin yanında vesayetin karşısında olduk Çok kısa zamanda ülkemizde normalleşme adımlar atıldı. İnanç, düşünce ve yaşayış özgürlüğü başörtü yasağının kalkması üzerinden genelleşti. Sekiz yıllık zorunlu eğitim zulmüne de, katsayı engellemelerine de son verildi.” dedi.

“Dünya sendikacılığı adına tarihi kazanımlara imza attık”

Eğitim Bir Sen’in önemli kazanımlarına dikkat çeken Acar sözlerini şöyle sürdürdü, “Sendikal mücadelede büyük kazanımlar elde ettik; ulusal ve küresel ölçekte büyük atılımlar, sıçramalar gerçekleştirdik. Üzerimize karabasan gibi çökmüş yasakların kâbusa dönüşmüş yasakçı duvarlarını gümbür gümbür, blok blok yıktık. Bugün 6. Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen haklarla sendikal faaliyetler yeni ve ileri bir mesafe kazanmıştır. 3600 ek göstergenin alınması, beklentileri karşılamaktan uzak olmasına rağmen, önümüzdeki dönemde iyileştirilmesi için çaba harcayacağımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkması, sözleşmeli personele kadro verilmesi gibi kazanımlar sadece ülkemiz için değil bütün dünya sendikacılığı adına da tarihi nitelikte kazanımlardır.Bu büyük ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen, milletin istikbali ve Allah’ınrızasından başka bir şey gözetmeyen azimli, sabırlı, vefakâr, fedakâr dostlarımızdan Allah razı olsun. Başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere hakkın rahmetine kavuşan başkanlarımıza ve mensuplarımıza Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun.”

“Birçok konu Eğitim Bir-Sen ile kazanıma dönüştü”

Birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında, pek çok konunun kazanıma dönüştürülmesinde katkılarının olduğunu aktaran Başkan Acar şunları söyledi, “Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders saat sınırlamasının kaldırılması, memur ve hizmetlilerin DYK ücretlerinde artış sağlanması, 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde ödenmeyen ek ders ücretinin ödenmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye çıkartılması, sözleşmeli personelin kadro sorununun karara bağlanması ve 2022 yılında çözülecek olması, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde haftada üç saat nöbet ücreti ödenmesi, müdür ve müdür başyardımcılarının, öğretmenevi yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış sağlanması gibi, birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında, pek çok konunun kazanıma dönüştürülmesinde mücadelemiz, girişimlerimiz, katkımız vardır.Yeni müfredat programları ile eğitimin vesayetçi karakterinden arındırılıp demokratikleştirilmesinde, okullara Kur’an ve Siyer derslerinin konmasında, öğretmene ve öğretmenlik mesleğine saygınlık kazandırılmasında sendika olarak bizim etkimiz, katkımız vardır. Türkiye’nin normalleşmesinde, sivilleşmesinde, haksızlıkların, mağduriyetlerin giderilmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük emeğimiz, mücadelemiz; kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların altında imzamız vardır. Bu kararlılığı gösteren eğitim çalışanlarının, yeni Türkiye’nin yolunu açan, ufkunu aydınlatan kahraman, bilge öncüleri sizlersiniz Sizleri can-ı gönülden kutluyorum.İşte, yüreğinde bütün yeryüzü mazlumlarının hüznünü taşıyan sizler, siz dostlarımız, yolumuzun uzun, yükümüzün ağır olduğunu da biliyoruz. Aynı şekilde her birimizin en az ülkemiz kadar geniş yüreğinden, yeryüzünün bütün ufuklarına umudun ışığı yayılıyor. Bu ışıkla yürüdüğünüzü, yani kalbinizin aydınlattığı yoldan, yürüdüğünüzü de biliyor, görüyorum. Kongremiz hayırlı, yürüyüşünüz kutlu olsun.”

“Memur-Sen dünyanın emek mücadelesi veren bir konfederasyonu haline geldi”

Memur Sen’in Türkiye için önemine değinen Başkan Yünkül, “Bursa’da 32 bin üyesiyle, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde üyesiyle Türkiye’nin en büyük memur hareketidir. Bu üye sayısında ulaşmamızda emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Memur Sen üyesi içi var olan bir sendika, üyesinin sorunlarının çözümü için elinden gelen gayreti gösteren bir sendika, aldanmayan ve aldatmayan bir sendikacılık yapıyoruz. Memur Sen sadece yerelde ve Türkiye’de çalışan bir sendika olmaktan çıktı, Uluslararası Emek Konfederasyonu’nun kurulmasıyla birlikte dünyanın her yerinde alın terinin ve emeğin mücadelesini veren bir konfederasyon haline geldi. Bu mücadelemizde bu güne kadar emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şubemizin kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç ise şunları söyledi, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023,2053, 2071 hedeflerine sizlerle birlikte yürüyoruz. Demokrasinin önündeki engellere karşı birlikte mücadele ederek bugünlere kadar geldik. Tüm dünya mazlumlarının umudu olduk. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedeflerle, samimiyetle, gayretle, ortak akılla ulaşacağız. Memur Sen’in önemli bir paydaş olarak görüyoruz. Kazananın demokrasi olacağına inanıyoruz. Kongremizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum”

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkan Adayı Arif Arı ise yaptığı konuşmasında, “Bugün bu salonda bizleri yalnız bırakmayan siz aziz dostlarıma, Şubemize Başkanlık yapmış bütün Başkanlarıma, ilçe Başkanlarımıza ve yönetimlerine, bütün teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu

EBS Bursa 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Şube Başkanı Ramazan Acar, Şube Sekreteri Adil Yazıcıoğlu, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akiş, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Torun, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Engin Koç, Hukuk ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Remzi Ayaz.