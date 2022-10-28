Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete dayandığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Cumhuriyet ancak cumhurla birlikte güçlüdür” dedi.

Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete dayandığını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Cumhuriyet ancak cumhurla birlikte güçlüdür” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutlayan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Cumhuriyet, dünden bugüne, yediden yetmişe, kadını ve erkeğiyle milletimizin olağanüstü çabasıyla verdiği millî mücadelenin bağımsız devletle taçlanmasıdır. Tahakküme zerre tahammül etmeyen milletimiz, emperyalist işgal çabalarına ve oyunlarına karşı şehadet bilinciyle girdiği tüm savaşlarda zafer kazanmış, egemen millet, bağımsız devlet düşüncesinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete dayandığı, kültürel kodlarımızı taşıyan ve yaşatan medeniyet değerlerimizi tüm dünyaya karşı temsil eden millî iradeyle şekillendiği dönemlerde çok daha güçlü olmuş, dünyaya güçlü mesajlar vermiştir. Cumhuriyet ancak cumhurla birlikte güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Acar sözlerini şöyle tamamladı:

“Milletimizin tarih sahnesinde yeniden büyük ve güçlü bir şekilde rol alması, hedeflenen muasır medeniyet seviyesine ulaşması, ancak milletle barışık bir cumhuriyet anlayışı, manevi değerler üzerine inşa edilen bir eğitim sistemi, çağın gerektirdiği konularda yapılacak yatırımlarla ve hamlelerle mümkün olabilir. Temelleri egemen millet ve bağımsız devlet ilkesi ile atılmış Cumhuriyet, ikinci yüzyılına; tarihimizden aldığı kudret, milletimizin manevi değerlerinden aldığı güç, dünyayı içinde bulunduğu buhrandan çıkarmaya yönelik yapacağı hamlelerle daha kuvvetli bir şekilde girecektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu vesileyle Anadolu’nun vatan olması ve vatan kalması için canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi ifade ediyor, ülkesi için ter döken her bir vatandaşımızı tebrik ediyor, Cumhuriyetin 99. sene-i devriyesini kutluyoruz.”