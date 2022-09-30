Yenişehir Belediyesinin, Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli’nin basamaklarından biri olan Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)’nin ikincisi yapılacak.

Yenişehir Belediyesinin, Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli’nin basamaklarından biri olan Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)’nin ikincisi yapılacak. BETEM’in inşası Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yenişehir Belediyesi, Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli kapsamında daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Geçtiğimiz yıl Fuat Morel Mahallesi’nde hizmete açtığı Beceri

Temelli Eğitim Merkezi ile 3-6 yaş arasındaki çocuklara zenginleştirilmiş ve bireysel bir eğitim programı uygulayan Yenişehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, Marmara Üniversitesinin akademik danışmanlığında BETEM’de hareket, sanat, bilim, drama, müzik ve tasarım atölyeleriyle çocukların var olan potansiyellerini ortaya çıkaran bir eğitim modelini hayata geçirmişti.

İnşaatı kısa sürede başlayacak

Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi’nden sonra şimdi de Menteş Mahallesi’nde Beceri Temelli Eğitim Merkezi yapacak. BETEM’in inşaatını ise Mersinli hayırsever iş insanı Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy üstlendi.Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Alper Gürsoy arasında imzalanan protokolle ikinci BETEM’in temeli kısa sürede atılacak.

Başkan Özyiğit, “İkinci BETEM şimdiden çocuklarımıza hayırlı olsun”

Daha çok çocuğa ulaşmaları gerektiğini söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “3-6 yaş çocuklarımıza yönelik Beceri Temelli Eğitim Merkezi yapmak için imza attık. Kıymetli dostum Alper Gürsoy’a, Mersin’den kazandığını yine Mersin halkına hizmet noktasında toplumsal duyarlılık gösterdiği için teşekkür ediyorum. Özellikle Yenişehir Belediyemizin Erken Çocukluk Gelişimi Projemizin önemli bir basamağı olan BETEM’in yapımına sağladığı bu destek çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl açtığımız BETEM’de çocuklarımıza bilimsel yaklaşımla farklı bir eğitim programı uyguladık. Ve çok iyi sonuçlar aldık. Ama yetmez daha çok çocuğumuza ulaşmalıyız, bu sorumluluk bizim.

Gürsoy, “Kentimize yakışan bir merkezi hayata geçireceğiz”

Gürsoy, “Kentimize yakışan bir merkezi hayata geçireceğiz” Hayırsever iş insanı Alper Gürsoy ise “Yenişehir, Mersin’in en güzel ilçelerinden biri. İnanıyorum ki kentimize yakışan bir merkezi hayata geçireceğiz. Gayretlerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.